MN - Testoni esalta Modric: "Ha un'intelligenza calcistica fuori dal comune, uno come lui va tenuto sempre in campo"

Il telecronista di DAZN Edoardo Testoni ha detto la sua ai nostri microfoni anche su Luka Modric

Ai microfoni di Milannews.it, Edoardo Testoni, noto telecronista di DAZN, ha rilasciato queste dichiarazioni su Gonçalo Ramos, Luka Modric e Ardon Jashari:

Gonçalo Ramos va supportato

"Non è un attaccante che da solo può inventarti la giocata e fare gol, come Malen per esempio. Ramos ha bisogno della squadra per funzionare, al PSG non erano male i suoi numeri, visto anche quando e quanto giocava dal primo minuto. C'è bisogno di gente che lo possa servire al momento giusto, lui è bravo a giocare di sponda e duettare, ma ha anche bisogno di guardarla la porta".

Modric può ancora essere utile?

"E' un campione che pretende un certo tipo di calcio. Regge i ritmi del Milan perchè ha un'intelligenza calcistica fuori dal comune, ma ha bisogno di toccare tante volte la palla. E' ovvio che uno come lui va tenuto sempre in campo".

Jashari-Milan, potrà lo svizzero diventare un punto fermo?

"E' la situazione più complessa. C'è una concorrenza alta in quella zona di campo, e lui mi sembra un giocatore che abbia bisogno di continuità. Dentro il Milan, ad oggi vedo poche chance di valutarlo con continuità".