Portogallo, domani Ramos sarà titolare. Il CT: "Gonçalo giocherà"

Gonçalo Ramos partirà titolare in Danimarca-Portogallo di domani sera

In Portogallo il "caso" CR7 ha tenuto banco per gli ultimi due giorni, con il campione ex Real che avrebbe mostrato segni palesi di insofferenza per non essere entrato in campo nell'ultima sfida di Nations League contro la Norvegia. Secondo il CT Jorge Jesus è tutto rientrato: il commissario tecnico portoghese ha spiegato che l'unico a prendere le decisioni è lui e aveva già avvisato Ronaldo che avrebbe saltato le due partite "centrali" di questa sosta. Il giocatore si è messo completamente a disposizione. E questo vuol dire, lo ha annunciato lo stesso Jesus, che domani sera contro la Danimarca giocherà ancora una volta dall'inizio Gonçalo Ramos. Queste le sue parole in conferenza:

"Se tutto va secondo i piani, Gonçalo giocherà. João Félix non si è ancora allenato. Vedrò come sta. Ha una forte contrattura a entrambi i muscoli solei, è un muscolo insidioso. Aspetto l'allenamento di oggi e poi vedrò. Se starà bene, giocherà. Bisogna sempre considerare la possibilità che sia in forma, ma che giochi e poi non possa giocare al Dragão? In questo contesto, dobbiamo prendere delle decisioni, e sono dell'allenatore. Francisco Conceição non ci sarà. Voleva davvero essere in forma per Antas. Vedremo".