Francia, Koné elogia Maignan: "Grande portiere e leader del Milan. È difficile fargli gol"

Il centrocampista di Roma e Francia Konè ha speso bellissime parole nei confronti di Mike Maignan, portiere e capitano del Milan

Manu Koné, centrocampista della Roma e della Francia, è intervenuto oggi in conferenza stampa e ha parlato anche del suo compagni di squadra in nazionale, Mike Maignan, portiere e capitano del Milan: "È un grande portiere, capitano del Milan. È difficile segnargli in Italia, occupa molto spazio. Con la sua voce è il leader del Milan, è un ottimo compagno di squadra, siamo molto contenti di averlo in nazionale, siamo orgogliosi di lui" le sue parole riportate da RMC Sport.

Il mediano francese ha poi parlato anche di un altro compagno di squadra nella Francia che milita pure lui in Serie A, vale a dire Lucas Da Cunha, centrocampista del Como: "È fantastico vederlo a questo livello, se lo merita pienamente. Ci conosciamo da molto tempo. È una sana competizione, per l'allenatore, tutti sono importanti nel gruppo. La cosa più importante è andare avanti e tutti si divertono ad allenarsi".

Questi i prossimi impegni della Francia:

Francia-Italia, venerdì 2 ottobre ore 20.45, Parigi - UEFA Nations League

Francia-Belgio, lunedì 5 ottobre ore 20.45, Parigi - UEFA Nations League