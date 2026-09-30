Iaria fa i conti: "Grazie anche al ricco player trading, il fatturato del Milan si è mantenuto a quota 465 milioni"

Marco Iaria, giornalista sportivo esperto di temi finanziari, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul bilancio del Milan.

Marco Iaria, giornalista sportivo esperto di temi finanziari, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul bilancio del Milan: "Il primo bilancio in rosso per Gerry Cardinale. E non poteva essere altrimenti. Nella scorsa stagione il Milan non ha giocato le coppe europee, subendo un ammanco di 70-80 milioni. Così l’esercizio 2025-26, approvato ieri dal cda presieduto da Paolo Scaroni, ha chiuso con una perdita di 24 milioni, dopo tre utili consecutivi (+6 milioni nel 2022-23, +4 milioni nel 2023-24 e +3 milioni nel 2024-25). Tutto sommato, il passivo è contenuto, a conferma della solidità dei conti rossoneri, che saranno sottoposti all’assemblea degli azionisti in programma a ottobre.

Merito di un fatturato lordo che, grazie anche al ricco player trading, si è mantenuto a quota 465 milioni, limitando la riduzione al 6% rispetto al 2024-25, e di ricavi caratteristici ancora in crescita, in una logica di sana indipendenza dalla partecipazione alle competizioni Uefa: le sponsorship superano per la prima volta nella storia del club la soglia dei 100 milioni; aumentano anche i proventi da stadio, grazie alla media spettatori più alta del campionato (oltre 72 mila presenze). In ogni caso, il deficit è ampiamente assorbito dal patrimonio netto, rinfoltito negli anni precedenti dalle iniezioni di equity di Elliott e, in parte, di RedBird e pari a 176 milioni al 30 giugno 2026".