Donnarumma escluso, Abbiati: "C'è della follia, roba da matti"

La notizia delle ultime ore, per quanto riguarda il calcio europeo e mondiale, è l'esclusione dalla lista dei convocati del PSG per la Supercoppa Europea di domani contro il Tottenham del portiere Gianluigi Donnarumma. L'ex portiere rossonero si ritrova, nuovamente nella sua carriera ai ferri corti con un suo club per quanto riguarda questioni di tipo contrattuale con il suo accordo in scadenza nel 2026. Ora il capitano della Nazionale è fuori squadra con i francesi che hanno comprato a 40 milioni Lucas Chevalier. Sul tema ha detto la sua Christian Abbiati, uno dei primi maestri di Gigio al Milan, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Il pensiero di Abbiati sull'affaire Donnarumma-PSG: "C'è della follia, in tutto questo. Oppure è successo qualcosa che non sappiamo e allora okay, sono faccende loro e che riguardano soltanto loro. Altrimenti è roba da matti, qualcosa che non ha spiegazione logica. Voi dite che gli ha fatto vincere mezza Champions League, io vado oltre: anche qualcosa più di mezza... Eppure, da quel che sento, parrebbe che sia scarso con i piedi. Dove lo vedrei adesso? Di certo uno del suo livello cascherà in piedi e andrà in un altro big club. Anche se è un peccato che debba interrompere così un ciclo. Gli auguro la soluzione migliore perché se lo merita".