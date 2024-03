Dopo ieri, Europeo più lontano per Scamacca, Immobile e Kean. Brilla Retegui

vedi letture

Mateo Retegui ha sfruttato nel migliore dei modi l'occasione che ieri sera gli ha concesso Luciano Spalletti. Il centravanti del Genoa, alla sua prima da titolare da quando l'Italia ha cambiato commissario tecnico, ha avuto due occasioni a disposizione e ha realizzato due gol, una doppietta decisiva per avere la meglio del Venezuela. "Retegui è perfetto. Ha fatto un lavoro straordinario come finalizzazione, ma soprattutto ha fatto salire la squadra. Sui calci piazzati è venuto a levarci qualche bega perché poi è fisico, di testa è fortissimo. Dentro l'area di rigore sapevamo fosse così, ma poi gli va detto bravo anche per tutto il lavoro sporco che ha fatto con la squadra che da un punto di vista di impatto fisico era penalizzata rispetto a loro", ha detto al termine della partita uno Spalletti decisamente soddisfatto per la prestazione del suo centravanti.

Retegui in campo ha replicato a Spalletti fornendogli le risposte che l'allenatore di Certaldo aspettava da un centravanti dallo scorso settembre e adesso difficilmente se ne priverà. Con la conseguenza che, dopo Venezuela-Italia, l'Europeo per altri centravanti è decisamente più lontano. Ciro Immobile, capitano alle convocazioni di settembre, da mesi non vede la Nazionale: sta vivendo alla Lazio una stagione complicata e i 34 anni potrebbero definitivamente allontanarlo dall'Italia.

Ma l'Europeo è più lontano anche per Gianluca Scamacca, potenzialmente centravanti perfetto per l'idea di calcio di Spalletti che all'atto pratico manca di fame di gol e determinazione. Di garra e disciplina. Doti che rappresentano la cifra stilistica di Retegui.

L'Europeo dopo ieri sera è più lontano per Scamacca e Immobile, ma anche per Moise Kean. L'attaccante della Juventus ha scocca e motore, può ricoprire più ruoli, ma è soprattutto un centravanti e ha fin qui collezionato pochissimi minuti. Al meglio delle sue possibilità Kean sarebbe utilissimo, ma c'è da tener conto del fatto che in Germania potranno arrivare solo 23 calciatori, quindi due centravanti. E dopo ieri, Raspadori e Retegui sono i grandi favoriti.