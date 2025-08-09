Dopo il Perth titolare anche contro il Leeds: seconda consecutiva dal 1' per Estupinian

di Federico Calabrese

Nell'undici iniziale di Massimiliano Allegri per la sfida amichevole tra il Milan e il Leeds c'è Pervis Estupinian. Il terzino, arrivato dal Brighton, è partito titolare per la seconda volta consecutiva dopo essere sceso in campo dal 1' anche nella gara contro il Perth Glory, vinta 9-0. 

Una buona dimostrazione di fiducia da parte del tecnico livornese verso il nuovo rinforzo rossonero, che aveva esordito con il suo nuovo club già nella sfida contro il Liverpool. In quell'occasione era sceso in campo per 20', oggi un'altra occasione per dimostrare il suo valore.