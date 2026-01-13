Dopo il turno di riposo a Firenze Luka Modric tornerà titolare contro il Como
Un turno di riposo per Luka Modric basta e avanza, anche perché esiste un Milan con e senza il croato in campo. Dopo la panchina di Firenze, che gli è servita per recuperare energie fisiche e mentali dopo il tour de force di questo inizio di stagione, il 14 rossonero tornerà regolarmente al centro della mediana di Allegri in occasione della trasferta di Como.
Al suo fianco, con ogni probabilità, Rabiot e Fofana, ricreando così un centrocampo che fino a questo momento in stagione ha appena subito 2 reti, uno su azione, quando ha giocato insieme.
