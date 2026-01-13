La Lazio affronta il Milan sul mercato. Il CorSport: "Il sogno proibito si chiama Rayan"

Di solito le rivoluzioni avvengono in estate, ma invece la Lazio sta stravolgendo completamente la sua rosa in questo calciomercato invernale. Dopo gli addi del Taty Castellanos, Guendouzi e Nuno Tavares, la società biancoceleste è al lavoro per accontentare le richieste di un insoddisfatto Maurizio Sarri.

Per placare il malumore del suo allenatore Claudio Lotito è pronto a mettere a segno un colpo pazzesco dal Brasile, anticipando sul tempo il Milan che già la scorsa estate aveva mostrato interesse nei confronti del ragazzo. Titola infatti questa mattina Il Corriere dello Sport che "Il sogno proibito si chiama Rayan", esterno del Vasco da Gama che per caratteristiche fisiche e tecnche si sposerebbe alla perfezione con lo stile di gioco di Sarri.