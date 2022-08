MilanNews.it

Accostato nelle scorse settimane anche al Milan, per il centrocampista brasiliano Douglas Luiz il futuro prossimo sembra però ancora all'Aston Villa. Come si apprende da vari media inglesi, infatti, sono in stato avanzato le discussioni per un suo rinnovo di contratto. Quello attuale scade il 30 giugno 2023.