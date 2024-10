Dove vedere Bayer Leverkusen-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

E' arrivato il giorno della Champions League: il Milan è chiamato a dare seguito ai due risultati positivi in campionato contro Inter e Lecce anche nella massima competizione europea. Ma non sarà facile, perché di fronte c'è il Bayer Leverkusen campione di Germania che torna a giocare la Champions in casa dopo un po' di tempo. Derby rossonero dunque che sarà visibile su Sky Sport e Now TV, oltre che disponibile azione per azione nel live testuale di MilanNews.it.

DOVE VEDERE BAYER LEVERKUSEN-MILAN

Data: martedì 01 ottobre 2024

Ore: 21.00

Stadio: BayArena, Leverkusen

TV: Sky Sport, Now TV

Web: MilanNews.it