Ecco perchè Rasmus Hojlund vorrebbe restare al Manchester United

Dopo l'amichevole contro la Fiorentina, nella quale Rasmus Hojlund non ha giocato nemmeno un minuto, c'è stato un confronto tra i dirigenti del Manchester United e l'attaccante, primo obiettivo del Milan per l'attacco: se da una parte gli inglesi hanno fatto capire al giocatore che con gli acquisti di Sesko e Cunha non c’è più posto per lui, dall'altra il danese ha rbadito ancora una volta di voler restare ai Red Devils per giocarsi le sue carte.

Ma perchè Hojlund vuole restare allo United nonostante sia stato di fatto scaricato? Lo spiega stamattina La Gazzetta dello Sport: "Hojlund è riluttante a lasciare Manchester sostanzialmente per motivi d’orgoglio: non ha nulla contro il Milan, anzi apprezza la corte rossonera. E non è detto che non cambi idea, sebbene abbia già fatto sapere di gradire più un trasferimento a titolo definitivo rispetto a un prestito".

