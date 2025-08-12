Estupinan: "Non vedo l'ora di giocare a San Siro"

di Enrico Ferrazzi

Queste le parole di Pervis Estupinan in conferenza stampa sulle sue prime partite con la maglia del Milan

Sei vicino alla miglior condizione?
"Ne stavo parlando l'altro giorno con il preparatore: ridevamo insieme perché sono arrivato a Hong Kong con il paracadute praticamente. In tutte le squadre sono stato un giocatore fisico. Cerco sempre di mantenermi in condizione durante la pausa estiva e grazie a questa mia preparazione sono arrivato in buone condizioni: mi sento bene e non vedo l'ora di giocare a San Siro e dare gioia ai tifosi".

Cosa significa per te e la tua famiglia questo trasferimento?
"Quando abbiamo saputo che il Milan aveva manifestato interesse è stato emozionante. Con mia moglie, i figli e gli altri familiari ci siamo rallegrati. Tutte le persone della mia famiglia mi hanno aiutato e sono fondamentali a livello umano per la mia carriera. Vorrei sfruttare al massimo questa occasione, è un sogno che diventa realtà".
 