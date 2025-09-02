Estupinan: "Passo dopo passo e con sacrificio lotteremo per portare questo grande club dove merita"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:00News
di Enrico Ferrazzi

Qualche giorno dopo la vittoria del Milan a Lecce, Pervis Estupinan ha pubblicato questo messaggio su X per festeggiare il successo dei rossoneri: "+3. Grande lavoro della squadra, insieme siamo più forti. Passo dopo passo e con sacrificio lotteremo per portare questo grande club dove merita. Grazie a tutti i nostri rossoneri in viaggio che ci hanno accompagnato a Lecce. Forza Milan". 