Estupinan: "Passo dopo passo e con sacrificio lotteremo per portare questo grande club dove merita"
Qualche giorno dopo la vittoria del Milan a Lecce, Pervis Estupinan ha pubblicato questo messaggio su X per festeggiare il successo dei rossoneri: "+3. Grande lavoro della squadra, insieme siamo più forti. Passo dopo passo e con sacrificio lotteremo per portare questo grande club dove merita. Grazie a tutti i nostri rossoneri in viaggio che ci hanno accompagnato a Lecce. Forza Milan".
+3. Grande lavoro della squadra, insieme siamo più forti. Passo dopo passo e con sacrificio lotteremo per portare questo grande club dove merita.— Pervis Estupiñan (@PervisEstupinan) September 2, 2025
Grazie a tutti i nostri rossoneri in viaggio che ci hanno accompagnato a Lecce. Forza Milan 🤩🔴⚫💪🏽 pic.twitter.com/drCpAvM2tM
