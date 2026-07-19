Europa League, al via il secondo turno preliminare: tutti gli incontri e le info della competizione

Europa League, al via il secondo turno preliminare: tutti gli incontri e le info della competizioneMilanNews.it
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Oggi alle 20:00News
di Andrea La Manna

Europa League, tutte le info su preliminari, date e format della competizione 2026/2027.

EUROPA LEAGUE 2026-27: IL FORMAT

﻿﻿Anche nell'edizione 2026/27 l'Europa League vedrà al via 36 squadre nella fase campionato, che si disputerà da settembre a gennaio con otto partite a testa (quattro in casa e quattro in trasferta). Il sorteggio avverrà il 28 agosto.

﻿﻿Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi, mentre dal nono al ventiquattresimo posto ci sono gli spareggi.

﻿﻿Le ultime dodici sono eliminate senza retrocedere in Conference 

LE DATE DI PRELIMINARI E PLAYOFF

Secondo turno preliminare: 23 e 30 luglio

﻿﻿Terzo turno preliminare: 6 e 13 agosto

﻿﻿Spareggi: 20 e 27 agosto

GLI INCROCI DEL 2° TURNO PRELIMINARE

﻿﻿Hammarby vs Anderlecht

﻿﻿(Qarabag-Vestri) vs (Cska Sofia-Derry City)

﻿﻿Tromso vs Hradec Králové

﻿﻿Twente vs (Vojvodina-Ferencvaros)

﻿﻿Besiktas-Midtjylland

﻿﻿(Hajduk Spalato-Zilina) vs Pafos

﻿﻿(Sheriff Tiraspol-Aluminij) vs Maccabi Tel Aviv

﻿﻿St. Gallen-Benfica

﻿﻿(Dinamo Kiev-Universitatea Cluj) vs Paok Salonicco

LE SQUADRE GIÀ QUALIFICATE AGLI SPAREGGI PLAYOFF

﻿﻿SINT-TRUIDEN (Belgio)

﻿﻿VIKTORIA PLZEN (Rep. Ceca)

﻿﻿TRABZONSPOR (Turchia)

﻿﻿LILLESTROM (Norvegia)

﻿﻿OFI CRETA (Grecia)

LE SQUADRE GIÀ QUALIFICATE AL 3° TURNO PRELIMINARE

﻿﻿SALISBURGO (Austria)

﻿﻿RANGERS (Scozia)

﻿﻿JAGIELLONIA (Polonia)

 

 