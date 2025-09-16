Fake news sulla morte di Abidal. L'ex Barcellona non ci sta e chiede sostegno

vedi letture

Nelle ultime ore è circolata sui social la notizia della presunta morte di Eric Abidal. Secondo alcune indiscrezioni, l’ex difensore del Barcellona sarebbe deceduto a causa di complicazioni legate a un secondo trapianto di fegato, conseguenza della sua lunga battaglia contro il cancro.

La notizia, però, si è rivelata infondata ed è stata smentita dallo stesso Abidal. Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, l’ex giocatore di Monaco e Lione ha scritto: "Alcune voci non dovrebbero mai esistere. Sono qui, con la mia famiglia, e va tutto bene. Il rispetto è fondamentale: dietro ci sono una famiglia e i miei figli. Per essere chiari, sto bene, sono vivo e in buona salute. Grazie per il vostro sostegno e per i messaggi di preoccupazione. Concentriamoci su ciò che conta davvero".