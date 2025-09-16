Fake news sulla morte di Abidal. L'ex Barcellona non ci sta e chiede sostegno
Nelle ultime ore è circolata sui social la notizia della presunta morte di Eric Abidal. Secondo alcune indiscrezioni, l’ex difensore del Barcellona sarebbe deceduto a causa di complicazioni legate a un secondo trapianto di fegato, conseguenza della sua lunga battaglia contro il cancro.
La notizia, però, si è rivelata infondata ed è stata smentita dallo stesso Abidal. Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, l’ex giocatore di Monaco e Lione ha scritto: "Alcune voci non dovrebbero mai esistere. Sono qui, con la mia famiglia, e va tutto bene. Il rispetto è fondamentale: dietro ci sono una famiglia e i miei figli. Per essere chiari, sto bene, sono vivo e in buona salute. Grazie per il vostro sostegno e per i messaggi di preoccupazione. Concentriamoci su ciò che conta davvero".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan