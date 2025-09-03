Ferrari sicuro: "Juve più avanti del Milan, Allegri ha un po' più di lavoro da fare"

Fabrizio Ferrari, agente sportivo, ha commentato così a TMW gli ultimi colpi del mercato estivo, cioè Zhegrova e Openda alla Juventus, Rabiot al Milan e Akanji all'Inter: "Sono contentissimo che Akanji sia arrivato in Italia perché è un grande giocatore. Sono molto contento e molto curioso di vedere Openda, è un giocatore che mi è sempre piaciuto in Francia, poi è andato al Lipsia e ora eccolo in Italia. Secondo me è un bel colpo. Mi spiace non vedere più Kolo Muani che è uno dei miei giocatori preferiti, ma a un certo punto è stata fatta una scelta anche da un punto di vista economico e Openda costava un po' meno, quindi giusto così. E Rabiot è un grandissimo colpo per il Milan".

Sulla corsa scudetto, invece, Ferrari ha spiegato: "Dopo le prime due giornate e il mercato, Juventus e Milan potranno tornare a lottare per lo Scudetto? Un po' presto per dirlo. Penso che l'Inter resti, ancora più con Akanji, la squadra da battere. Il Napoli avendo vinto lo Scudetto non si può dire che non sia favorita. La Juventus la vedo più avanti del Milan per una questione di organizzazione, secondo me Allegri ha un po' più di lavoro da fare".

