Figuraccia VAR: Calabria rivela il malfunzionamento a fine gara

Al termine della gara tra Milan e Napoli, ieri sera, il capitano rossonero Davide Calabria si è presentato ai microfoni di Amazon Prime Video e ha rivelato che per tutta la gara il VAR andava e non andava. Queste le sue dichiarazioni: "Per tutta la partita che l’arbitro diceva a me e Di Lorenzo che il VAR funzionava e non funzionava, non si capiva. A me sembrava rigore (contatto Saelemaekers-Lobotka, ndr)". Una vera e propria figuraccia per la Uefa e per il VAR che è impensabile che possa avere un malfunzionamento a margine di una partita così importante e in una competizione così importante.