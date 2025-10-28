Fofana a DAZN: "Mi esalta quando si alza il livello. Ricci o Rabiot? La qualità è sempre alta"

Youssouf Fofana, centrocampista rossonero, ha parlato a DAZN nel pre partita di Atalanta-Milan. Queste le sue parole.

È una serata di duelli, soprattutto in mezzo. Ti esalta?

“Sì, mi esalta perché si alza il livello. Ma non penso agli avversari penso più al nostro lavoro di squadra. Speriamo di fare una buona partita”.

C’è Ricci e non Rabiot, cambia il tuo compito?

“No, non cambia niente per me. Faccio lo stesso lavoro. Con Ricci o con Rabiot la qualità è alta, non è un problema”.