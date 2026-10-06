Nations League, la Svizzera affronta la Macedonia: Jashari parte dalla panchina

Le formazioni ufficiali di Svizzera-Macedonia: Jashari parte dalla panchina

Allo stadio Swissporarena si gioca l'ulitma partita di questa lunga sosta tra Svizzera, capolista del Gruppo 1 e Macedonia del Nord, fanalino di coda. Al momento la classifica recita Svizzera 9, Slovenia 4, Scozia 4 e Macedonia del Nord 0. Il centrocampista rossonero Ardon Jashari non è negli 11 titolari scelti da Yakin, titolari che sono i seguenti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI SVIZZERA-MACEDONIA DEL NORD

SVIZZERA (4-2-3-1) - Mvogo - Britschgi - Elvedi - Akanji - Rodriguez - Freuler - Sierro - Rieder - Sow - Ndoye - Amdouni All. Yakin

MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1) - Dimitrievski - Stojcevski - Zajkov - Musliu - Alioski - Elezi - Doriev - Mitrovski - Bardhi - Elmas - Rastoder All. Sedloski