Nations League, la Svizzera affronta la Macedonia: Jashari parte dalla panchina
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Le formazioni ufficiali di Svizzera-Macedonia: Jashari parte dalla panchina
Allo stadio Swissporarena si gioca l'ulitma partita di questa lunga sosta tra Svizzera, capolista del Gruppo 1 e Macedonia del Nord, fanalino di coda. Al momento la classifica recita Svizzera 9, Slovenia 4, Scozia 4 e Macedonia del Nord 0. Il centrocampista rossonero Ardon Jashari non è negli 11 titolari scelti da Yakin, titolari che sono i seguenti.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI SVIZZERA-MACEDONIA DEL NORD
SVIZZERA (4-2-3-1) - Mvogo - Britschgi - Elvedi - Akanji - Rodriguez - Freuler - Sierro - Rieder - Sow - Ndoye - Amdouni All. Yakin
MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1) - Dimitrievski - Stojcevski - Zajkov - Musliu - Alioski - Elezi - Doriev - Mitrovski - Bardhi - Elmas - Rastoder All. Sedloski
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