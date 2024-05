FOTO - Il Milan in Australia: Baresi, Massaro e Serginho hanno incontrato la comunità italiana locale

vedi letture

Le leggende rossonere Franco Baresi, Daniele Massaro e Serginho, che sono in Australia al finaco del Milan in vista dell'amichevole di domani contro la Roma, hanno partecipato oggi agli eventi del Western Australia Italian Club (all'evento hanno partecipato anche alcune leggende della Roma presenti anche loro a Perth). Gli ex giocatori milanisti hanno trascorso del tempo con la comunità italiana che vive nell'Australia occidentale, condividendo storie, firmando autografi e interagendo con i fan.

In serata, le leggende del Milan hanno partecipato poi a un evento organizzato dai Milan Club in Australia per celebrare la passione condivisa per il Diavolo.

Ecco alcune immagini: