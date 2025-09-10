FOTO MN - Presenti all'evento Premio Gentleman anche Ricci, Torriani e Gabbia
Prosegue la serata che coinvolgerà anche il Milan, oggi presso la Sede della Scuola Militare Teuliè di Milano per il Premio Gentleman Fair Play 2024-25, giunto alla 30esima edizione. Infatti, come appreso dalla redazione di MilanNews.it e quindi dal nostro inviato sul posto Antonello Gioia, alla serata sono presenti anche Samuele Ricci, Matteo Gabbia, il giovane portiere Lorenzo Torriani e anche Rafa Leao, giunto all'evento elegantissimo (LEGGI QUI).
Pubblicità
News
Adli saluta il Milan: "Seguite Allegri e la squadra, se lo meritano. Sono e sarò sempre un milanista, ho dato tutto per questa maglia e nessuno me lo toglierà"
MN - Premio Gentleman: quella di Gabbia nel derby la rete più bella in casa. Premiati anche Ricci e Leao
Un divano duro come un sedile di legno. La lettera a Mr. O’Leary. Allegri e Italiano come Fischer e Spasskijdi Carlo Pellegatti
Le più lette
2 Pellegatti: "Non ce lo possiamo neanche immaginare cosa vorrebbe dire avere gli Steinbrenner come proprietari del Milan"
3 L'indiscrezione di Pellegatti: "Cardinale lavora perché la famiglia Steinbrenner (Yankees) diventi proprietaria del Milan"
4 Gotti racconta: "Una volta incrocio Loftus due ore dopo l’allenamento e gli chiedo 'Che ci fai ancora qui?'. Era rimasto due ore a fare foto e firmare autografi con i tifosi"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Pietro MazzaraIl rebus di Allegri: il gioco delle coppie. Galliani e un ritorno da valutare sul campo. Rinnovo Maignan: non si esclude nulla
Andrea LongoniPer lo scudetto serve un mezzo miracolo. Quello del bilancio è vinto. Giù le mani da Gimenez
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com