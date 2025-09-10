FOTO MN - Presenti all'evento Premio Gentleman anche Ricci, Torriani e Gabbia

Oggi alle 20:34News
di Niccolò Crespi
fonte Antonello Gioia

Prosegue la serata che coinvolgerà anche il Milan, oggi presso la Sede della Scuola Militare Teuliè di Milano per il Premio Gentleman Fair Play 2024-25, giunto alla 30esima edizione. Infatti, come appreso dalla redazione di MilanNews.it e quindi dal nostro inviato sul posto Antonello Gioia, alla serata sono presenti anche Samuele Ricci, Matteo Gabbia, il giovane portiere Lorenzo Torriani e anche Rafa Leao, giunto all'evento elegantissimo (LEGGI QUI).