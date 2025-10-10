Francia, due rossoneri previsti dal primo minuto contro l'Azerbaijan
Questa sera tocca alla Francia, la Nazionale che tra i suoi convocati ha il numero più alto di calciatori rossoneri. Sono ben tre i giocatori milanisti presenti nella squadra transalpina: il portiere e capitano del Diavolo Mike Maignan e i due acquisti estivi Adrien Rabiot e Christhopher Nkunku, quest'ultimo tornato a Clairefontaine per la prima volta dopo un anno intero. Questa sera la formazione del CT Didier Deschamps giocherà al Parc des Princes di Parigi contro l'Azerbaijan, gara di Qualificazione ai Mondiali 2026.
Secondo quanto riferisce il massimo giornale sportivo francese, sono previsti due calciatori rossoneri dal primo minuto nella probabile formazione dei Galletti. Nel 4-2-3-1 provato in allenamento ieri da Deschamps figurano sia il portiere Maignan che il centrocampista Rabiot che dovrebbe fare coppia con lo juventino Khephen Thuram. Di seguito il possibile undici della Francia contro Azerbaijan:
FRANCIA (4-2-3-1)
Maignan
Gusto, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez
K. Thuram, Rabiot
Coman, Olise, Ekitike
Mbappé
All. Deschamps
