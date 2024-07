Frattura all'alluce per il difensore Gila: a fine agosto c'è Lazio-Milan

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Il difensore della Lazio Mario Gila ha riportato la frattura della falange dell'alluce del piede sinistro. Lo spagnolo è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali che hanno evidenziato l'infortunio, verificatosi in allenamento. A renderlo noto è la società, in un comunicato, specificando anche come il calciatore abbia già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per valutare i tempi di recupero del calciatore. (ANSA).