Fullkrug al Milan: c'è anche il comunicato del club inglese
MilanNews.it
Dopo quello del Milan, anche il West Ham ha pubblicato il comunicato ufficiale per il passaggio in rossonero di Niclas Fullkrug in prestito con diritto di riscatto: "II West Ham United può confermare che Niclas Füllkrug è passato al Milan in prestito fino alla fine della stagione 2025/26, con un'opzione per rendere il trasferimento permanente. II centravanti tedesco si trasferisce in Italia dopo aver collezionato 29 presenze e segnato tre gol da quando è arrivato dal Borussia Dortmund nell'estate del 2024.
Tutti nel Club augurano a Niclas il meglio per il suo prestito al Milan".
Lo scudetto del tifo non è una statistica: è un patrimonio. Da Cagliari atteso un messaggio forte (nonostante le assenze) di Luca Serafini
Pellegatti: "Vi dico che qualcuno al Milan non ha proprio gradito di giocare domenica alle 15 a Firenze dopo il Genoa di giovedì sera"
Pedullà: "La Lazio farà un tentativo per Loftus-Cheek. Poi deciderà il Milan, intanto l'inglese ha dato apertura"
Ordine: "Non serve la spiegazione 'non c'è un euro' perché poi, qualora l'obiettivo principale non fosse centrato, il danno risulterebbe maggiore"
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l'Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Franco Ordine: Mercato Milan: si rischia troppo. Per il calendario, chi si lamenta si rivolga al presidente Scaroni
Carlo Pellegatti: Ci ho sempre creduto. Oggi di più. Il giorno più bello del 2025? Il 30 maggio. Fiorentina-Milan? Verrà preparata in un giorno. Male
Antonio Vitiello: Subito il difensore! Colloquio Allegri-Tare-Maignan: trattativa ad oltranza. Max sempre sul filo del rasoio
