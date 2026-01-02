Fullkrug al Milan: c'è anche il comunicato del club inglese

Dopo quello del Milan, anche il West Ham ha pubblicato il comunicato ufficiale per il passaggio in rossonero di Niclas Fullkrug in prestito con diritto di riscatto: "II West Ham United può confermare che Niclas Füllkrug è passato al Milan in prestito fino alla fine della stagione 2025/26, con un'opzione per rendere il trasferimento permanente. II centravanti tedesco si trasferisce in Italia dopo aver collezionato 29 presenze e segnato tre gol da quando è arrivato dal Borussia Dortmund nell'estate del 2024.

Tutti nel Club augurano a Niclas il meglio per il suo prestito al Milan".