Milan dal dischetto: il dato dei penalty segnati e sbagliati nel 2025

vedi letture

Nell'anno solare 2025 il Milan ha avuto un rapporto particolare e non sempre positivo con i tiri dal dischetto. Ci ricordiamo ad esempio il rigore sbagliato da Pulisic quest'anno nel big match contro la Juventus a Torino, terminato poi 0-0 oppure quello segnato la scorsa stagione dalla Lazio, nella sfida casalinga persa 1-2 dai rossoneri prorpio grazie al rigore trasformato da Pedro al 98'. Nonostante questi episodi però anche tante gioie, soprattutto in questo campionato: impossibile dimenticare i due rigori parati da Mike Maignan a Chalanoglu e Dybala, entrambi nelle sfide interne con Inter e Roma ed entrambe vinte dai rossoneri per 1-0. Ma quanti rigori ha subito e tirato il Milan in questa annata ?

IL DATO

Rigori tirati - 8 rigori assegnati ai rossoenri, 5 segnati e 3 sbagliati

Rigori subiti - 6 i rigori subiti dai rossoneri, 4 segnati e due parati da Maignan