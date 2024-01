Gabbia: "Sarà affascinante vedere Ibra in questa nuova veste"

Matteo Gabbia è rientrato in Italia, pronto per proseguire la sua carriera in rossonero dopo i sei mesi di prestito al Villarreal. Intercettato in aeroporto ha parlato così di Ibrahimovic, fino a qualche mese fa suo compagno di squadra.

Ritrovi Ibra da dirigente: “Non l’ho sentito ma è sempre lo stesso, è un personaggio importante. Sarà affascinante vederlo con una veste ed un ruolo diverso”.