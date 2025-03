Galeone si interroga: "Ibrahimovic grande calciatore, per carità: ma che dirigente è?"

Intervistato questa mattina dai taccuini del Corriere della Sera, l'ex allenatore Giovanni Galeone ha non solo parlato di Serie A ma anche del suo "figlioccio" Massimiliano Allegri, il cui nome è stato accostato con insistenza alla panchina del Milan nel corso delle ultime settimane. Di seguito alcuni degli estratti più interessanti:

"A Vienna il Milan vince la seconda Champions, è il 1990. Invitato da Arrigo Sacchi vado a vedere i rossoneri che vincono e poi nell’hotel della festa conosco Berlusconi. Fino alle 5 del mattino a parlare di calcio. E mi fa: bene Galeone, mi chiami che dobbiamo proseguire questa chiacchierata. Mai alzato il telefono: speravo lo facesse lui. E così quel che poteva essere, non è stato. Ma la vita è andata avanti ed è stata anche una bella vita. Io di calcio parlavo con Gigi Riva, Fabio Capello. E Pier Paolo Pasolini che veniva a Grado l’estate a fare le sabbiature. Cose che ti restano dentro. C’era educazione, rispetto, cultura. Oggi ci sono analfabeti che pretendono la cattedra universitaria. E nel calcio è lo stesso. Vallo a spiegare a quelli del Milan: mandano via gente come Maldini e Massara — tra i più bravi in circolazione — e mettono Ibrahimovic. Grande calciatore, per carità. Ma che dirigente è? Che società è diventata quella rossonera? E di esempi ce ne sono mille".