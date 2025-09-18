Galeone su Udinese-Milan: "Ecco da cosa dipenderà il risultato"

vedi letture

Giovanni Galeone, sulle colonne del Messaggero Veneto, ha parlato così di Udinese-Milan, in programma sabato: "Il risultato dipenderà dalle palle inattive, là dove l’Udinese è fortissima in area avversaria. Diciamo che fino a quando l’Udinese si farà sentire in attacco, allora avrà buone possibilità”.

LE ULTIME SULL'UDINESE

La prossima avversaria del Milan sarà l'Udinese, che ieri è tornata ad allenarsi. Come raccolto da TuttoUdinese, presenti tutti i bianconeri, esclusi Sandi Lovric e Vakoun Bayo, entrambi infortunati nel corso degli impegni con le rispettive Nazionali delle scorse settimane.