Galliani: "Chi ama il calcio difficilmente ne esce; sono ripartito da dove tanti anni fa avevo iniziato"
MilanNews.it
(ANSA) - ROMA, 27 AGO - La Lega Serie B premia Adriano Galliani. In apertura dell'Assemblea, il presidente Paolo Bedin ha consegnato una targa al vicepresidente e amministratore delegato del Monza per i suoi 50 anni nel mondo del calcio: "Una carriera di successi e trofei difficilmente uguagliabile", ha detto Bedin nel porgere il riconoscimento contenente la motivazione "All'uomo e al dirigente che, con passione, equilibrio, competenza e successi prestigiosi, ha segnato in questi anni la storia del nostro amato sport".
"Sono stati 50 anni bellissimi, grazie - ha risposto Galliani - Oggi sono felice e anche un po' emozionato, chi ama il calcio difficilmente ne esce; sono ripartito da dove tanti anni fa avevo iniziato". (ANSA).
Pubblicità
News
Le più lette
2 LIVE MN - Calciomercato Milan | Nkunku nuovo obiettivo di mercato. Anche Rabiot resta un nome caldo
Primo Piano
Antonio VitielloMilan: impressioni inquietanti. Il mercato non ha migliorato la squadra. Allegri vuole Vlahovic. Un difensore serve
Pietro MazzaraUna stagione in otto giorni. Vlahovic, Harder, una mezzala e un difensore: esigenze evidenti. Ridateci la Curva Sud
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com