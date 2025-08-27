Il Bodo/Glimt dell'ex Milan Hauge si qualifica per la prima volta ai gironi di Champions
(ANSA) - ROMA, 26 AGO - I norvegesi del Bodo Glimt, i ciprioti del Pafos e i kazaki del Kairat Almaty si sono qualificati per la fase a gironi della Champions League. Per Pafos e Almaty si tratta della prima partecipazione. Nel ritorno dei playoff il Pafos ha pareggiato 1-1 con la Stella Rossa belgrado e si qualifica grazie al 2-1 dell'andata. Sconfitta indolore per il Bodo Glimt battuti 2-1 in casa dello Sturm Graz; all'andata i norvegesi si erano imposti 5-0.
I kazaki del Kairat Almaty nel ritorno dei play off hanno eliminato, dopo i calci di rigore gli scozzesi del Celtic, imponendosi per 3-2 (i tempi regolamentari si erano chiusi sullo 0-0 come all'andata). Decisive tre parate dagli 11 metri del portiere kazako Anarbekov. (ANSA).
