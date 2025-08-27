MN - Milan su Nkunku del Chelsea a titolo definitivo, si cerca anche un prestito di Dovbyk della Roma
In merito all'attuale mercato estivo del Milan, la dirigenza rossonera starebbe seriamente pensando di voler migliorare ulteriormente la rosa di mister Allegri, anche se forse con un po' di ritardo sulla tabella di marcia. Infatti, come riportato dalla nostra redazione, nelle ultime ore il Milan lavora su Nkunku a titolo definitivo con il Chelsea e sul prestito di Dovbyk della Roma. Restano due operazioni interessanti e che potrebbero concretizzarsi, per la felicità di mister Allegri.
Di Antonio Vitiello
