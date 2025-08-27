Jashari: "La sconfitta contro la Cremonese ci deve dare una sveglia, un club come il Milan deve vincere più partite possibili per tornare in Champions"
Ardon Jashari, centrocampista del Milan è intervenuto così a Sky Sport, rilasciando un'intervista in merito a questo complicato avvio di stagione, iniziato con la sconfitta di San Siro contro la Cremonese. Di seguito, queste le dichiarazioni del numero 30 milanista:
Sulla sconfitta contro la Cremonese
"Sappiamo che partire bene è importante per il morale ma non solo, è stato brutto perdere la prima partita davanti ai nostri tifosi, ma forse va bene così, sarà per noi come una sveglia per rialzarci e fare meglio dalla prossima".
Su Modric
"E' un campione e lo vediamo ogni giorno, sappiamo che allenarci con lui potrà essere come un insegnamento per noi, specialmente per i giocatori più giovani come me".
Obiettivi e Champions
"Vogliamo vincere più partite possibili, poi se parliamo di obiettivi noi ogni giorno in spogliatoio affrontiamo questo argomento, lo sappiamo e voglia raggiungerlo. Se vinceremo e faremo tanti punti sarà più facile tornare in Champions League e raggiungere traguardi al vertice, che è dove deve stare un club come il Milan".
