TOP NEWS del 27 agosto - Nkunku-Milan accordo, frenata su Vlahovic, spunta Dovbyk
MilanNews.it
Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, mercoledì 27 agosto 2025:
Sky - c'è l'accordo tra il Milan e Christopher Nkunku
Calciomercato Milan | Nkunku nuovo obiettivo di mercato, al momento Vlahovic non apre al Milan
Rabiot pupillo di Allegri, in giugno Adrien disse: "Se chiama sarò sempre disponibile a parlarci"
MN - Vicina la cessione di Musah all'Atalanta, contatti tra le parti per trovare l'accordo finale: ai rossoneri 25 milioni di euro
I tre precetti di Tare traditi. Mercato: venduto benissimo, comprato malissimo. Le due anime: non bastano le paroledi Franco Ordine
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
