TOP NEWS del 27 agosto - Nkunku-Milan accordo, frenata su Vlahovic, spunta Dovbyk

TOP NEWS del 27 agosto - Nkunku-Milan accordo, frenata su Vlahovic, spunta DovbykMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 01:00News
di Niccolò Crespi

Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, mercoledì 27 agosto 2025:

Sky - c'è l'accordo tra il Milan e Christopher Nkunku

Calciomercato Milan | Nkunku nuovo obiettivo di mercato, al momento Vlahovic non apre al Milan

Rabiot pupillo di Allegri, in giugno Adrien disse: "Se chiama sarò sempre disponibile a parlarci"