La Lega Serie B ha consegnato a Galliani una targa per i suoi 50 anni nel mondo del calcio

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - L'assemblea di Lega Serie B a Milano si è aperta con la consegna di una targa da parte del presidente Paolo Bedin al vicepresidente e amministratore delegato dell Monza Adriano Galliani per i suoi 50 anni nel mondo del calcio. I lavori sono andati avanti con l'elezione del membro vacante del consiglio direttivo della Lega B dopo la decadenza del presidente della Cremonese Francesco Dini, in seguito alla promozione in Serie A. Eletto il n.1 del Catanzaro Floriano Noto che si presentava con una candidatura unitaria dell'Assemblea. Riguardo al capitolo diritti audiovisivi sono stati illustrati all'assemblea i nuovi pacchetti al mercato 'highlights' e 'goal day', già disponibili sul portale Lega. Presentato anche un piano di promozione del canale La B Channel, iniziato con la prima giornata e che ora prevede l'ingresso di nuovi partner, e un secondo di fruizione e consolidamento del canale Lnpb You Tube.

Al via anche una strategia per l'ampliamento dei diritti internazionali attraverso una serie di accordi che affiancheranno la Lega B nello sviluppo dei mercati. Il presidente Bedin ha aggiornato l'assemblea dei ricorrenti incontri con i presidenti delle leghe professionistiche e degli esiti dell'ultimo consiglio federale. Comunicato anche l'accordo con sportradar per riprendere il progetto 'integrity tour', che oltre a prevedere incontri di formazione con i giocatori nelle sedi dei club per il contrasto al match fixing contempla anche il monitoraggio delle gare del primavera 2. Disposta, infine, una quarta commissione interna 'legale-fiscale' che va ad affiancare quelle già esistenti sulle tematiche infrastrutturali, di valorizzazione del talento e per la sostenibilità economico-finanziaria. (ANSA).