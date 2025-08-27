Longari: "Per la difesa Kim Min-jae è il preferito di Igli Tare"

In merito all'attuale calciomercato, surreale e bizzarro del Milan in questa sessione estiva, il giornalista Giuseppe Longari ha detto la sua sul proprio account "X" Soffermandosi sulle reali esigenze (ed idee) del Milan di mister Allegri, in campo venerdì sera a Lecce. Queste le sue parole:

"Il Milan è molto attivo nella ricerca di occasioni in questa sessione di mercato. Per la difesa il preferito di Tare è Kim del Bayern Monaco che ha però un ingaggio molto alto. I Rossoneri valutano anche piani alternativi e meno costosi".