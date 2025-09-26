Galliani: "Ho dentro 31 anni di Milan. Se torno a fare l'ultrà milanista? Mai smesso di esserlo"

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha non solo parlato del suo passato biancorosso, ma anche del Milan, club nel quale potrebbe tornare in una veste diversa rispetto a quelle che ha ricoperto per oltre 25 anni durante la gestione Berlusconi.

Ora che non ha più una carica istituzionale, può tornare l’ultrà milanista di Perugia…

"Mai smesso di esserlo. Non mi sono mai trattenuto neppure da dirigente del Monza. Io non so cosa faccio allo stadio. Me ne rendo conto quando mi rivedo in tv... Ho dentro 31 anni di Milan".

In quale stadio vorrebbe tifare?

"Una città come Milano non può non avere un grande stadio, in linea con i tempi. E il luogo non può che essere San Siro, ben servito da metro, strade e autostrade, dove i tifosi del Milan sono abituati ad andare da 100 anni e quelli dell’Inter da 80. San Siro è impossibile da ristrutturare. L’alternativa è costringere le squadre a giocare nella cintura milanese. Ogni consigliere comunale, al di là delle logiche politiche, deve valutare se per la città di Milano, sia conveniente avere uno stadio meraviglioso o non averlo. Una città all’avanguardia, bella come Milano, non può non avere uno stadio all’altezza del suo standard. L’eresia non è abbattere San Siro, ma Inter e Milan fuori dalla loro città".

Galliani, cosa farà da grande?

"Solo Dio lo sa".