Galliani su Tonali: "E' un bravo ragazzo, non commento cose che non conosco ma mi auguro possa risolversi tutto bene"

L'AD del Monza Adrano Galliani ha voluto dire la sua riguardo alla vicenda calcio scommesse, parlando così di Sandro Tonali: "Non voglio espormi e parlare di un qualcosa che non conosco, ma mi auguro siano leggerezze e non peccati mortali. Non conosco bene Zaniolo, ma di Sandro posso dire che è un bravissimo ragazzo, ha sempre avuto la testa sulle spalle. Mi auguro che il tutto possa risolversi per il meglio".