Gallinari: "Secondo me Cardinale si sta muovendo benissimo"

Danilo Gallinari, ex cestista italiano e grande tifoso rossonero, parla di Gerry Cardinale al Festival dello Sport di Trento

A margine del Festival dello Sport di Trento l'ex cestista italiano Danilo Gallinari, da sempre tifoso rossonero, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti e ha detto la sua anche su Gerry Cardinale, attuale proprietario del Milan.

“Secondo me si sta muovendo benissimo, io ti dico questo per due motivi. Sono tifoso del Milan ed è stato clamoroso, bellissimo, essere testimone di una scalata con Berlusconi che ha trasformato il Milan in una delle società più vincenti della storia del calcio. Da tifoso è stata veramente una figata. Però è anche vero che per esempio quello che ha portato Gerry è anche un discorso di sistema societario-economico che può funzionare. Avere una società che non è mai stata cash-flow positive in tutta la sua storia e che negli ultimi 2-3 anni lo è… Io faccio l’applauso a Berlusconi che è stato incredibile per tifosi come noi, era il nostro idolo lui tanto quanto i giocatori.

Però faccio un applauso anche a Gerry che è arrivato e nonostante sia arrivato in un sistema calcio nuovo, magari una cosa che lui a livello di giocato non conosceva, e però nonostante le critiche che ci sono non ha mollato, ma lui è lì, presente… Quest’anno avete visto, è andato alla preparazione con i ragazzi ed è presente, vuole essere presente e non ha intenzione di lasciare il Milan perché alcuni di questi gruppi avete visto che magari arrivano per fare una toccata e fuga, che magari può funzionare economicamente per il gruppo - ma Gerry e RedBird sono qui per rimanere”.