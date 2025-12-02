Garlando: "Comandano due tecnici rispettosi della tradizione calcistica italiana: Spaghetti Football"

In testa al campionato, oggi, ci sono Milan e Napoli. In altre parole, a guardare tutti dall'alto verso il basso - ma non è una certezza in questa stagione vista la mutevolezza della classifica - sono mister Massimiliano Allegri e mister Antonio Conte. Due tecnici che hanno dominato il calcio italiano negli ultimi 15 anni e lo hanno fatto perseguendo strade anche molto simili. Dei due allenatori ne ha parlato il giornalista Luigi Garlando nel suo pezzo di commento uscito oggi sulla Gazzetta delllo Sport.

Le parole di Garlando su Allegri e Conte: "Comandano due tecnici che, pur nella differente interpretazione, sono sempre stati rispettosi della tradizione calcistica italiana, che vuol dire attenzione massima all'impermeabilità difensiva, solidità d'impianto, disponibilità all'attesa dell'avversario e attacchi lanciati in corsa, da lontano, negli spazi precedentemente svuotati, essenzialità e praticità come valori di riferimento. Al loro inseguimento, un branco di allenatori che, con applicazioni diverse, ha puntato sempre al dominio del possesso e all'occupazione della metà campo nemica. Ma in testa al campionato ci sono i due gringo inesorabili che badano al sodo: Spaghetti Football".