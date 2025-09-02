Garlando su Akanji all'Inter: "La motivazione è quasi uno sfregio alla storia del Milan"
Durante il corso del podcast della Gazzetta dello Sport, il collega Luca Bianchin ha parlato del trasferimento di Manuel Akanji all'Inter, giocatore che anche il Milan ha cercato, trattato e voluto nel corso di questo calciomercato:"Un giocatore che dice di no al Milan e tre giorni dopo va all'Inter non me lo ricordo. Ci sono stato dei casi particolari, ma come questo non me lo ricordo".
Su questo trasferimento ha parlato anche Luigi Garlano: "La motivazione è quasi uno sfregio alla storia del Milan. "Vado all'Inter perché fa la Champions", e la Champions è sempre stato il giardino nel calcio recente del Milan che ne ha vinte 7. E invece questo è un bello smacco".
