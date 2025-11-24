Gasperini attacca il quarto uomo per aver provocato la sua espulsione

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "La mia espulsione? Sono stati commessi due errori grossolani". Lo dice Gian Piero Gasperini, dopo il rosso ricevuto nella parte finale di Cremonese-Roma. "A fine primo tempo ho protestato veementemente per il rigore dato contro di noi e poi revocato - ha spiegato il tecnico della Roma, a Dazn - Lì poteva riprendermi. Invece nel finale non avevo detto assolutamente nulla: ma il quarto uomo mi ha rimproverato due volte. Gia' non ha molto da fare, li, ma in quell'occasione si e' comportato davvero molto male....". (ANSA).