Gattuso osserva Bartesaghi con attenzione per un discorso di Nazionale maggiore

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, Pietro Mazzara si è così espresso su Davide Bartesaghi, terzino di nazionalità italiana di proprietà del Milan: "Lo scorso 21 ottobre qui su MilanNews.it, pubblicavo un articolo su Davide Bartesaghi dove ripercorrevo il cambiamento dal “non è da Milan” alla sua titolarità. Oggi Rino Gattuso lo osserva con attenzione per un discorso di nazionale maggiore, perché nel campionato italiano c’è solo lui con quelle doti in grado di giocare sia quinto di centrocampo, quarto di difesa o centrale mancino nel terzetto del 3-5-2. Si, Davide Bartesaghi, quello che a Milanello tutti guardano con grande ammirazione per la dedizione, l’attenzione e la maniacalità che ci mette nell’allenamento, nella cura del corpo e del dettaglio. Non arrivi per caso a battere le punizioni al Milan.

Ma come, direte voi, adesso ci vuole anche una sorta di benedizione per battere angoli e punizioni? Si, specie quando a riconoscerti tale valore sono compagni di alto grado dentro lo spogliatoio. Davide è uno cresciuto con la testa “da Milan” e conosce bene queste dinamiche. E nonostante abbia rinnovato da poco, non mi stupirei se davanti a una continuità di rendimento così alta, già nel corso del 2026 arrivasse un adeguamento contrattuale".