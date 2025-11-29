Gazzetta: "Il piccolo Maignan. Stellina Longoni: il Milan ha in casa un altro pararigori"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 11:24News
di Enrico Ferrazzi

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Il piccolo Maignan. Stellina Longoni: il Milan ha in casa un altro pararigori". Alessandro Longoni, portiere classe 2008 della Primavera rossonera, è stato decisivo nella finale per il 3°/4° posto del Mondiale che l'Italia Under 17 ha vinto a rigori contro il Brasile: il giovane estremo difensore, che è uno dei gioielli più interessanti del settore giovanile milanista, ha parato due penalty calciati dai giocatori verdeoro.

