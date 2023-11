Gazzetta - Milan, sabato potrebbe esordire un altro giovane della Primavera

Sabato contro il Frosinone a San Siro potrebbe esserci il terzo esordio in Prima Squadra in gare ufficiali di un giovane della Primavera del Milan: dopo Francesco Camarda contro la Fiorentina e Chaka Traorè contro il Borussia Dortmund, è il turno di Jan-Carlo Simic che potrebbe addirittura partire titolare vista l'emergenza al centro della difesa del Diavolo. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Simic è il leader della difesa della Primavera di Abate e in estate ha già giocato qualche amichevole con la squadra di Pioli. Sabato potrebbe fare il suo esordio visto che mancheranno quasi tutti i centrali a disposizione del tecnico di Parma, a parte Fikayo Tomori e forse Simon Kjaer, che però non gioca da quasi due mesi (recupero per il Frosinone difficile, ma non impossibile)