Gazzetta - Tonali prova subito a rialzarsi: curerà la ludopatia affidandosi ad uno psichiatra

Dopo la caduta Sandro Tonali sta già provando a rialzarsi. Come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, il centrocampista del Newcastle ha ammesso l’errore a se stesso, a chi gli sta vicino e lo farà anche quando verrà ascoltato dalle Procure. L'ex Milan ha già iniziato un percorso di recupero, rivolgendosi a uno psichiatra per individuare una strada da seguire per riemergere. Curerà la ludopatia: una necessità per guardare con serenità al futuro, ed è un obbligo per la sua carriera di calciatore di primo piano.