Genk, de Condé su Karetsas: "Interessa a grandi club europei, ma è troppo presto per sapere quale sarà il suo futuro"

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Il dirigente del Genk ha parlato del futuro di Konstantinos Karetsas, trequartista che è finito nel mirino anche del Milan

Dimitri de Condé, Head of Football del Genk, ha parlato così del futuro di Konstantinos Karetsas, gioiellino classe 2007 del club belga che piace moltissimo a diverse squadre europee, tra cui anche Milan e Borussia Dortmund: "È un giocatore che suscita l’interesse dei più grandi club europei - le sue parole riportate da Het Laatste Nieuws-. Sappiamo quanto vale. Ha ancora un contratto a lungo termine con noi (fino al 2029, ndr) e ama semplicemente giocare a calcio.

Certo, ogni giocatore ha un prezzo, e vedremo a quanto ammonterà la trattativa in questa sessione di mercato. Ma è decisamente troppo presto per sapere quale sarà il suo futuro. Kos è appena rientrato da un infortunio. Ora è in piena forma e abbastanza realista da sapere che il suo futuro a breve termine è al Genk".