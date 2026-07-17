MN - Evani su Sacchi: "Ci fece capire che ognuno di noi poteva migliorare con un gioco organizzato"

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Alberico Evani, storico centrocampista rossonero, è stato intervistato nell’ultima puntata di Derbyssimo Legends x MilanNews.

Nel corso del quarto appuntamento del podcast "Derbyssimo Legends x MilanNews" (CLICCA QUI per vedere la puntata completa su YouTube), Stefano Fisico e Stefano Eranio hanno intervistato Alberico Evani, ex centrocampista che ha vestito la maglia - della prima squadra - del Milan tra il 1980 e il 1993. In rossonero "Chicco" ha vinto 3 Scudetti, 2 Champions League, 2 Supercoppa UEFA, 2 Coppe Intercontinentali, 1 Coppa Italia, 2 Supercoppa italiana, 2 Campionati di Serie B ed una Coppa Mitropa. Di seguito alcuni estratti del suo intervento.

Sei più orgoglio di quello che hai vinto o per come hai giocato?

"Tutti e due, perché ho avuto la fortuna di giocare in un grande club, ho avuto la fortuna di giocare insieme a compagni di alto livello, come Stefano (Eranio, ndr). Poi tutti insieme, con il lavoro, siamo riusciti ad ottenere tanti successi".

Su Arrigo Sacchi

"Ha stravolto non solo il modo di giocare, non ha fatto solo le nostre fortune visto che ci ha messi nelle condizioni di rendere al meglio, perché noi pensavamo sempre che l'individualità potesse migliorare il gioco, mentre invece lui ci ha fatto capire che tutti insieme, con un gioco organizzato, ognuno di noi poteva migliorare le proprie qualità. E non è un caso che molti hanno vinto anche Palloni d'Oro da quel momento".

Quando è stato il momento dove hai capito che avevate raggiunto un altro livello?

"Dopo l'eliminazione in Coppa UEFA contro l'Espanyol perdemmo anche il giocatore che a detta di tutti era l'attaccante più completo di tutti, Van Basten. Per cui una squadra che perde un giocatore di quel livello probabilmente si può pensare che avrebbe avuto meno chance per giocarsi il campionato. Siamo invece andati a Verona e da lì è partita la squadra, macinando risultati su risultati che ci permisero di superare il Napoli all'ultimo":