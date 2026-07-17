Gozzini: "I due esterni titolari Pulisic e Leao saranno rimpiazzati da Nkunku e Chukwueze"

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Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sugli attaccanti del Milan a disposizione di Amorim.

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sugli attaccanti del Milan a disposizione di Amorim: "Di Pulisic e Leao rischia di non rimanerne nemmeno uno. Nella conta dei titolari di inizio stagione almeno, quando Chris sarà probabilmente ancora fuori per infortunio e Rafa chissà se e per quanto farà ancora parte del gruppo. Che sia un nuovo Milan si capisce anche da qui: i due esterni titolari, per una stagione avanzati da Allegri a centro area, saranno rimpiazzati da Nkunku e Chukwueze.

Il primo è tornato in ottime condizioni fisiche, già pronto allo sprint. Di Chukwu ha parlato Amorim nel giorno della presentazione, uno dei pochi singoli a cui l’allenatore ha dedicato parole specifiche, esattamente queste: "Chukwueze resterà con noi, perché ci servono giocatori da uno contro uno. In più lui ha grandi qualità e ci dà alternative". In attesa di rinforzi e con Pulisic impegnato nel recupero dalla frattura al perone, più che un’alternativa Samu è una delle principali risorse della zona destra d’attacco. Nei primi allenamenti è stato anche esterno di centrocampo, questa sì una soluzione di ripiego in più. In 70 partite rossonero ha segnato 8 gol e aiutato la squadra con sette assist: contributo non sufficiente nel Milan di Leao e Pulisic e da qui il prestito inglese al Fulham, in una stagione da 25 partite e altre tre reti e quattro assist. Tornato di nuovo rossonero, è uno di quei profili che Amorim intende studiare e valorizzare. Sono pochi i giocatori che l’allenatore ha pubblicamente tolto dal mercato, e Samu è uno di questi".