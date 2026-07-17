La Primavera Femminile riparte da mister Bruzzano: "Un orgoglio entrare nel Milan"

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Il Milan affida la panchina della Primavera Femminile al giovane tecnico Marco Bruzzano, classe 1993 in arrivo da due anni alla Juventus Primavera

Dopo la vittoria dello Scudetto nell'ultima stagione, ai tiri di rigore contro il Sassuolo, il Milan Primavera Femminile accoglie il nuovo allenatore: si tratta di Marco Bruzzano, classe 1993, ufficializzato oggi e che raccoglie l'eredità pesante di Matteo Zago. Bruzzano nelle ultime due stagioni ha allenato le pari età della Juventus ottenendo degli ottimi risultati: uno Scudetto, due Coppa Italia e due Viareggio. Nella sua carriera è passato anche dal Como Wonmen e dall'Inter.

BRUZZANO ALLENATORE DEL MILAN PRIMAVERA FEMMINILE: LE PRIME PAROLE

Di seguito le prime parole di Marco Bruzzano, nuovo allenatore del Milan Primavera Femminile, rilasciate al sito ufficiale del club rossonero: "È un orgoglio per me entrare a far parte di un Club come il Milan. Ringrazio la Società per la fiducia, sono entusiasta di iniziare questo percorso. Metterò a disposizione la mia passione, cercando di dare il massimo per la crescita delle giocatrici e di questo importante progetto".