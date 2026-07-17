La Primavera Femminile riparte da mister Bruzzano: "Un orgoglio entrare nel Milan"
Dopo la vittoria dello Scudetto nell'ultima stagione, ai tiri di rigore contro il Sassuolo, il Milan Primavera Femminile accoglie il nuovo allenatore: si tratta di Marco Bruzzano, classe 1993, ufficializzato oggi e che raccoglie l'eredità pesante di Matteo Zago. Bruzzano nelle ultime due stagioni ha allenato le pari età della Juventus ottenendo degli ottimi risultati: uno Scudetto, due Coppa Italia e due Viareggio. Nella sua carriera è passato anche dal Como Wonmen e dall'Inter.
BRUZZANO ALLENATORE DEL MILAN PRIMAVERA FEMMINILE: LE PRIME PAROLE
Di seguito le prime parole di Marco Bruzzano, nuovo allenatore del Milan Primavera Femminile, rilasciate al sito ufficiale del club rossonero: "È un orgoglio per me entrare a far parte di un Club come il Milan. Ringrazio la Società per la fiducia, sono entusiasta di iniziare questo percorso. Metterò a disposizione la mia passione, cercando di dare il massimo per la crescita delle giocatrici e di questo importante progetto".
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